لقاء تقابلي بين نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الأزمة ووزير الصحة مع رئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية

بنغازي 19 يناير 2023 (وال)- عقد نائب رئيس وزراء – رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية علي القطراني اليوم الخميس، اجتماعا مع وزير الصحة الناطق باسم الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل ورئيس الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية سعد العيار.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد ضمن إطار التعاون الهيئة مع السلطات الوطنية، حيث تم خلال اللقاء استعراض البرامج التي تهم الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية؛ أهمها مساعدات السلطات في تقديم المساعدات الإنسانية الإيوائية والغذائية للمتضررين، واستعراض ما قدمته الهيئة من مساعدات للأسر المتضررة نتيجة ارتفاع مستوى المياه والفيضانات بمنطقة طلميثة.

وأشاد نائب رئيس الوزراء بالدور الإنساني الذي تضطلع به الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية منذ تأسيسها عام 2006 ..

اللقاء جاء ضمن إطار العمل على الاهتمام معا بالاستعداد للحالات الطارئة التي قد تحدث خصوصا مع ظاهرة تغير المناخ. (وال) ه ع/ ر ت

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