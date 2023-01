أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، وتعجيل افتتاح قنصليتها في بنغازي، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينا ومطار فاليتا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الدفاع والأمن المالطي بايرون كاميليري الذي يزور طرابلس، رفقة رئيس مخابرات بلاده وقائد القوات المسلحة فيها، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد.

وناقش المجتمعون نتائج اجتماعات الوفد المالطي مع وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة، واعتماد كافة مخرجات هذه الاجتماعات.

وفي نوفمبر الماضي بحث الدبيبة مع وزير خارجية المالطي إيان بورغ في طرابلس التعاون في مجالات الطاقة، وفتح الملف الجوي بين البلدين من خلال مطاري معيتيقة وبنينا، وزيادة التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتطرق الاجتماع إلى دعم مالطا لإجراء الانتخابات في ليبيا وإنجاح المحادثات الاقتصادية في مجال الطاقات المتجددة.

وتشهد العلاقة بين ليبيا ومالطا استقرارا منذ سنوات عدة، حيث تتعاون الدولتان في مجال التجارة والطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: حكومتنا

The post “فتح المجال الجوي وقنصلية ببنغازي”.. ملفات على طاولة الدبيبة والوفد المالطي الذي زار طرابلس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار