مؤسسة النفط الليبية: شركة سرت أعادت 4 آبار للإنتاج بقدرة إجمالية 2450 برميل يومياً

أعلنت مؤسسة النفط الليبية اليوم الخميس، عن نجاح الإدارة العامة للعمليات بشركة سرت في إعادة 4 آبار للإنتاج بقدرة إجمالية 2450 برميل يومياً.

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان إن الإدارة العامة للعمليات بشركة سرت نجحت في إعادة البئر T5-13 للإنتاج وربطه بالمجهودات الذاتية والإمكانيات المتوفرة حيث كان معدل الإنتاج اليومي 1700 برميل نفط دون أي كمية تذكر من المياه المصاحبة.

وأضاف أن الشركة نجحت أيضاً في ربط البئر رقم S2-6 بحقل الحطيبة على الإنتاج والذي كان مقفلاً منذ سنة 2014 بالإضافة إلى ربط البئر C337 والبئر 335 بقدرة إنتاجية 750 برميل يومياً على الخانق نصف بوصة وبدون مياه مصاحبة.

وأشاد مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية بجهود الشركة المبذولة مؤخراً في رفع معدلات الإنتاج، وحيا الجنود المجهولين اللذين كانوا خلف هذه الأعمال المتميزة.

Trending دبيبة: نتمسك بوحدة ليبيا ونرفض أي محاولات لتقسيمها