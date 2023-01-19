“حكماء وأعيان طرابلس” يُسائل الدبيبة عن موعد الوفاء بوعده وإعلامه بالمبالغ المصروفة

الوطن| رصد

أعلن مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى، رفضه احتفال الدبيبة بما أسماها ثورة 17 فبراير، معتبراً إياها مهرجاناً للغناء والرقص وللصرف وباباً للفساد.

المجلس وفي بيان له رصده موقع الوطن، أكد أن الأموال التي تُصرف على الاحتفالات هي أموال الشعب الليبي ومن حقه، ويجب أن تُصرف في الأوجه التي لا تخالف عادات الليبين المحافظة، مضيفاً أنه إنه من الأولى تخصيص المبالغ للبلديات، للرفع من معاناة المواطنين وإصلاح البنية التحتية التي وصفها البيان بالمتهالكة إن كان هناك فائض منها.

وأشار المجلس إلى ما أنفقته حكومة الدبيبة في احتفالات السنة الماضية، موجهاً سؤالاً للدبيبة بشأن وعده بإعلام الشعب عن المبالغ التي صرفت وكيف صُرفت، وما إذا كان سَيوفي بوعده.