السفير الإيطالي يجدد دعم بلاده لكافة الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا

أخبارليبيا24

جدد سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتينو غريمالدي، دعم بلاده لكافة الجهود الداعمة للاستقرار في ليبيا وصولا الى الانتخابات.

واعتبر غريمالدي، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أن الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع، خطوة مهمة وموفقة للمجلس الرئاسي.

وبحث اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي بطرابلس آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وتطورات المشهد السياسي الليبي.

وتطرق الاجتماع إلى ما انتهى إليه الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كل الأطراف السياسية.