ليبيا طريق معظم الواصلين إلى إيطاليا بحراً

قال رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليشينو، إنّ عام 2022 شهد وصول 105 آلاف مهاجر عن طريق البحر، وذلك بمعدل زيادة بلغ 56 في المائة على عام 2021.

وذكرر أوليشينو وفي جلسة استماع للجنة الشؤون الدستورية والنقل أنّ المهاجرين انطلقوا من دول المتوسط، موضحا أن أكثرهم من ليبيا، التي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ70 في المائة أي بواقع 53 ألف مهاجر.

وأشار أوليشينو إلى أنّ سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط «برقة – لامبيدوزا» مؤكدا أنها قد أنقذت أكثر من 11 ألف مهاجر كانوا قد انطلقوا من غرب ليبيا.

كما لفت رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية إلى أنّ هناك خطّين للتدفقات من ليبيا، هي منطقة طرابلس التي انطلق من سواحلها 33 ألفا، ومنطقة برقة حوالي 20 ألفا.