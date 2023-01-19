وفاة طالبة في الزنتان وإصابة 3 أخريات في حادث دهس أمام مدرستهن

توفيت طالبة في مدرسة النصر الإعدادية بمدينة الزنتان، وأصيبت 3 أخريات في حادث دهس أثناء خروجهن من مدرستهن.

وجاء الحادث نتيجة استعراض أحد الشباب بسيارته أمام المدرسة، وممارسته ما يعرف في ليبيا بـ”التسطريب”، حيث فقد السيطرة على سيارته ودهس الطالبات.

وتنتشر ظاهرة استعراض الشباب بسيارتهم “التسطريب” في غرب ليبيا، والتي تتسبب في غلق الشوارع الرئيسية وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وتعاني مدن غرب ليبيا من حالة الانفلات الأمني وانتشار السلاح، وبالأمس لقى الطالب محمد عاشور العكش، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري على يد زميله داخل مدرسة السلام الثانوية في مدينة الزاوية.

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