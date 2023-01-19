بنغازي تستضيف مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني

أخبارليبيا24

تستضيف مدينة بنغازي في الفترة من 21 يناير إلى 23 يناير 2023 مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني تحت شعار ( الأمن القومي والتهديدات السيبرانية في عالم متغير ).

وسيشهد المؤتمر إقامة جلسات حوارية، وأنشطة متنوعة، وورش عمل وندوات رئيسية بمشاركة خبراء دوليين.

وتحضيرًا للمؤتمر يواصل مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف استقبال ضيوف مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه المجلس

واستقبل بوشناف المدير العام للهيئة الوطنية السورية الحكومية لخدمات شبكة الإنترنت وسيم الجندي، ورئيس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية عضو منظمة اليونيسف.

كما استقبل مستشار الأمن القومي، خليل المهدي الطيار وكيل وزارة الاتصالات السابق بالحكومة العراقية عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، ورئيس المكتب التنفيذي السابق لمجلس الوزراء الإعلام العرب وعضو اللجنة العربية الدائمة للإعلام الالكتروني.

إضافة إلى استقبال رئيس الاتحاد العربي للإنترنت والاتصالات التابع لجامعة الدول العربية محمد فراس بكور من الجمهورية السورية.

ويهدف المؤتمر للوقوف على حجم التهديدات التي يواجهها المجتمع في المجالات الأمنية والقانونية والقضائية والإنسانية، وتحديد سبل مواجهتها ومكافحتها.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي أصبحت الجرائم السيبرانية، ومخاطر استخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي هاجساً مؤرقاً للمجتمعات، نتيجة عدم إدراك البعض لمدى خطورتها، أو عدم الإلمام بكيفية حماية الاجهزة والشبكات، أو استخدام التكنلوجيا بشكل خاطئ.