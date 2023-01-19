غوقة: لا أتوقع حدوث توافق بين مجلسي النواب والدولة

استبعد نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، حدوث توافق بين الأطراف الليبية.

وقال غوقة في تصريح صحفي: “إذا تُركنا لإرادة مجلسي النواب والدولة فلن نرى أي انتخابات في ليبيا”، مضيفا: “المرحلة طالت حتى وصلنا إلى مرحلة انتقالية عمرها أكثر من 10 أعوام، ولا نتوقع أن يحدث توافق مستقبلا بين المجلسين”.

ورأى أن “تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تدينه لأنه عندما يقول إن حل الأزمة الليبية في تعديل اتفاق الصخيرات والإعلان الدستوري، فهذا يعني أنهم تخاذلوا في تعديله”.

وتابع: “الإعلان الدستوري تم تعديله أكثر من 10 مرات، ولم تُفض التعديلات لأي نتيجة، كما أن الدستور لديهم منذ أنجزته الهيئة التأسيسية عام 2017، ولم ير النور أيضًا”.

واستكمل: “كل هذه الحلول ويبحثون عن قاعدة دستورية لأن هذه السلطات لا تريد إنهاء المراحل الانتقالية إلا كلاما فقط”.