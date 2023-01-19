إصلاح عطب بأحد صمامات النهر الصناعي بعد تخريبه في منطقة فم ملغه

قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في داخلية الوحدة رفقة دوريات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الخميس بإصلاح أحد صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي في منطقة فم ملغه.

وقالت داخلية الوحدة إن العملية تمت بعد ورد بلاغ مفاده قيام أشخاص خارجين عن القانون بتكسير الصمام، حيث تمت صيانة الصمام من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي بالتعاون مع أعضاء الدوريات وتمت السيطرة على تسريبات المياه.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الضالعين في الحادثة وتقديمهم للعدالة.

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