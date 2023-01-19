جنائي بنغازي يضبط سودانيًا سرق 70 ألف دينار من محل يعمل به

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس أن قسم البحث الجنائي ضبط سوداني الجنسية قام بسرقة 70 ألف دينار من محل لبيع المواد الغذائية على فترات كونه يعمل بنفس المحل.

وأوضحت المديرية أن صاحب محل لبيع المواد الغذائية بمنطقة الوحيشي تقدم بشكوى عند قيامه بالجرد وجد عجزاً مالياً بالقيمة المذكورة ولديه شكوك بالعمال الذين يعملون بالمحل.

وذكرت أن رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي اللواء سليمان بوشيبة تعليماته بالبحث والتحري وضبط الفاعلين.

وأكدت المديرية أنه تم انطلاق أعضاء التحريات إلى منطقة الوحيشي للتحري وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن الوصول لشخص سوداني الجنسية يعمل كمحاسب بالمحل.

ولفتت المديرية إلى أن التحريات والمعلومات الواردة أفادت أنه تم مشاهدته يقوم بوضع النقود في جيبه أكثر من مرة وانه يقوم بشراء وتعاطي المخدرات وتم ضبطه من قبل أعضاء التحريات والانتقال به إلى القسم.

وبينت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين انه يُدعى ط.أ.أ من مواليد 1989 سوداني الجنسية واعترف بسرقته للمبلغ على فترات طويلة وأفاد ايضا بتعاطيه للمخدرات وتمت إحالته للنيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.