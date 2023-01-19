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“باشاغا” يطلع على مستجدات التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد ميزانية حكومته

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

عقد رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا، اجتماع اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزراء بمدينة سرت، مع اللجنة الحكومية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2023، لغرض التواصل مع مصرف ليبيا المركزي ومناقشة إجراءات الميزانية العامة لسنة 2023.

وقال المكتب للحكومة إن باشاغا، أطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال اللجنة وكافة الملاحظات والتعليقات حول الميزانية المقترحة من مجلس الوزراء، ومدى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لرصد قيمة الميزانية وتنظيم بنود الصرف.

ويرأس اللجنة نائب رئيس الوزراء، علي القطراني، وبعضوية كلا من نائبي رئيس الوزراء، خالد الأسطى، وسالم الزادمة، ووزير التخطيط والمالية، أسامة حماد، ووزير الداخلية، عصام أبوزريبة، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، محمد فرحات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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