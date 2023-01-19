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هزة بقوة 5.1 درجة وسط البحر الأبيض .. ولا تأثير على المباني لبعد المسافة عن ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

سجلت محطات الرصد العالمية، هزة أرضية، بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، أمس الأربعاء، في تمام الساعة 17:54 بتوقيت ليبيا، فيما سجل المركز لهذه الهزة بمنطقة وسط البحر المتوسط بعمق 10 كيلومتر، وعلى بعد مسافة 116 كيلومتراً عن العاصمة المالطية فاليتا، و245 كيلومتراً  عن طرابلس.

وأفادت محطات الرصد، بأنه ونظرا لبعد المركز السطحي لهذه الهزة عن ليبيا فمن الممكن الشعور بها ىالمناطق القريبة من السواحل الغربية، من دون أي تأثير يذكر  على المباني لبعد المسافة.

 

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الوطن الليبية

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