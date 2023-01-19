الخارجية الإيطالية تشدد على أهمية أن يكون هناك محاور واحد مستقر في ليبيا لحل مشكلة الهجرة

أخبارليبيا24

شدد وزير الخارجية الايطالي، أنطونيو تاياني على أهمية أن يكون هناك محاور واحد مستقر في ليبيا يمكن التواصل معه وحل مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وأكد تاياني – وفقًا لوكالة نوفا الإيطالية – على ضرورة أن تعمل إيطاليا من أجل استقرار ليبيا وتدعم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف للوصول إلى الانتخابات.

ودعا وزير الخارجية إلى ضرورة أن يكون لإيطاليا علاقات قوية مع البلدان التي يغادر منها المهاجرون.

وشدد تاياني وفقًا لوكالة نوفا الإيطالية على ضرورة وقف تدفقات الهجرة وإعادة غير الشرعيين الوافدين على إيطاليا إلى أوطانهم.

وتابع وزير الخارجية :”إذا وقعت دولة ما اتفاقية معنا وتحترمها، فإننا نضمن إمكانية وصول المزيد من المهاجرين الشرعيين، نريد تشجيع الهجرة الشرعية ومحاربة غير النظامية التي يقع استغلالها من قبل المهربين”.

وأكد تاياني على توفير المنح الدراسية وتشجيع تكوين الشباب الأفارقة من خلال الدراسة في الجامعات عن بعد.

وأوضح أن الحملة على المنظمات غير الحكومية تهدف إلى تشجيع الامتثال للقواعد الموجودة والتي يجب احترامه.

وأفاد الوزير الإيطالي أن الحكومة تريد إنقاذ الأرواح البشرية، مؤكدا بأنه من المهم فصل الاتجار بالبشر عن عمليات الإنقاذ في البحر.