حكومة الوحدة تمنح الجهات العامة بطرابلس إجازة الأحد المقبل

أصدر رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، قراراً بمنح إجازة للجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى، يوم الأحد المقبل 22 يناير الجاري.

وجاء قرار دبيبة، تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة في المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب الذي ستستضيفه العاصمة طرابلس.

وتترأس وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، الدورة العادية الـ158 لمجلس وزراء الجامعة العربية.

واجتمع صباح اليوم الخميس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة لشؤون المديريات، بشير أبو القاسم الأمين، رئيس اللجنة الأمنية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء، مع الهيئات والأجهزة والمصالح والإدارات الأمنية ومدير أمن طرابلس والعسكرية، لبحث الاستعدادات القائمة للتحضير للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده خلال اليومين القادمين في مدينة طرابلس.

وخلص الاجتماع على وضع الترتيبات الأمنية وخطة التأمين والحماية وبتشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق و التواصل لإنجاح هذا الحدث الهام.

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