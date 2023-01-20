عون: خططنا النفطية تساهم في التخفيف من حدة الأزمة العالمية

الوطن / رصد

التقى وزير النفط والغاز في الحكومة منتهية الولاية محمد عون بوزير الطاقة والبنية التحتية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي.

يأتي ذلك على هامش أسبوع الاستدامة الإماراتي الذي يحضره عدد كبير من روؤساء و وزراء عدد كبير من الدول نظراً لأهميته في استشراف مستقبل العالم في ظل التحول للطاقات البلديات بما فيها الهيدروجين الأخضر وتوجه العالم للتقليل من الانبعاثات الكربونية لتصل الى صفر في عام ٢٠٥٠ من أجل المحافظة على المناخ العالمي ومحاولة التقليل من الارتفاع في درجات الحرارة وفق بيان الوزارة.

ووجه عون الشكر إلى الوزير الإماراتي على دعوته له لحضور هذا الأسبوع الهام جدا

من جهته أبدى الوزير الإماراتي استعداده لتبادل المعلومات والخبرات والزيارات مع وزارة النفط والغاز في الحكومة منتهية الولاية في شتى مجالات الطاقة مؤكدا استعداد بلاده على التعاون ووضع تجاربهم وخبرتهم لمصلحة البلدين.

وأعطى الوزير الإماراتي شرحا تفصيليا لعمل وزارته وأفاد بأن توحيد كافة أوجه الطاقة في وزارة واحدة قد أفاد دولتهم في التخطيط والتنفيذ والتوفير.

فيما أوضح عون مخططات وزارة النفط والغاز ورؤيتها لمستقبل قطاع النفط في ليبيا وآلية العمل التي تعود بالفائدة على البلاد وتساهم في التخفيف من حدة الأزمة العالمية نظراً لموقع البلاد المتميز وقربه من البلدان المشترية للنفط الخام والغاز، بحسب البيان.

وفي ختام الزيارة اتفق الطرفان على الاستمرار في التواصل وتبادل المعلومات والتنسيق لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.