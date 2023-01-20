الصغير: عدم تأكيد حضور أغلب ممثلي الدول لاجتماع وزراء الخارجية العرب نزع لشرعية الدبيبة

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن تعطيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة العمل الأحد المقبل لأسباب تتعلق بالاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، دليل على أن هذه الحكومة تعمل بعقلية إدارة صفحات الفيسبوك والقنوات الفضائية الخاصة.

كتب قائلًا على فيسبوك:”حتى الان عدم وجود تأكيدات لحضور الامانة العامة لجامعة الدول ، ولم تحدد عدد ومستوى الحضور .. الموافقات على حضور الاجتماع حتى الآن تونس والجزائر والسودان وجزر القمر فقط .. معظم الدول لم ترفض لكنها طلبت شفويا التأجيل حتى يحدث التوافق، بإستثناء مصر رفضت بصورة صريحة، وابلغت بأن اجراءاتهم غير صحيحة وانهم حكومة غير شرعية”.

وتابع: “إن عقد هذا الاجتماع لن يدخل في اطار الاجتماع التشاوري العادي بل اي مسمى اخر … يعني مجرد شو إعلامي” وفق تعبيره.