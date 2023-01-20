الكهرباء: وصول قطع غيار ومعدات لمحطتي كهرباء شمال بنغازي والخمس الغازية

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول سبع شحنات، محملة (34) طرد من قطع غيار ومعدات عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الشركة أن من بين هذه الشحنات شحنتان لمحطة شمال بنغازي وخمس شحنات لمحطة كهرباء الخمس الغازية.

وأكدت الشركة أن هذه الشحنات لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس والثانية والخامسة بمحطة كهرباء شمال بنعازي للدورة المزدوجة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أنه تم نقل أغلب هذه المواد الخاصة بمحطة كهرباء شمال بنغازي .