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حمودة: تضامننا مع تونس استجابة طبيعية لظروفها الحالية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق باسم حكومة الوحدة المؤقتة محمد حمودة إن علاقة الشعب الليبي والتونسي تتجاوز الجوار وتمتد إلى علاقات المصاهرة والنسب والتاريخ المشترك.

وأضاف حمودة في تدوينة عبر “فيسبوك” أن “التضامن في مثل هذه الظروف هو استجابة طبيعية لعلاقات الأخوّة، وتوظيف الأمر سياسيًا من قبل أي طرف هو إهانة لوجدان الشعبين”.

يشار إلى أن ترويج حكومة الدبيبة للمعونات التي أرسلتها إلى تونس رأى فيها تونسيون إذلالا لهم، واتهم إعلاميون تونسيون الملحق الإعلامي بالسفارة الليبية “نعيم العشيبي” بالحديث عن المعونات بسوء أخلاق.

 

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صحيفة الساعة 24

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