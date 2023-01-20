الصغير: منتهية الولاية تعمل بعقلية إدارة صفحات “الفيسبوك” و”القنوات الخاصة”

الوطن|رصد

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أن تعطيل الحكومة منتهية الولاية العمل الأحد المقبل لأسباب تتعلق بالاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، دليل على أن هذه الحكومة تعمل بعقلية إدارة صفحات الفيسبوك والقنوات الفضائية الخاصة.

وكتب الصغير قائلًا في منشورٍ له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:”حتى الآن عدم وجود تأكيدات لحضور الأمانة العامة لجامعة الدول، ولم تحدد عدد ومستوى الحضور.. الموافقات على حضور الاجتماع حتى الآن تونس والجزائر والسودان وجزر القمر فقط.. معظم الدول لم ترفض لكنها طلبت شفويًا التأجيل حتى يحدث التوافق، باستثناء مصر رفضت بصورة صريحة، وأبلغت بأن اجراءاتهم غير صحيحة وأنهم حكومة غير شرعية“.

وتابع وكيل وزارة الخارجية الأسبق قائلًا: “عقد هذا الاجتماع لن يدخل في إطار الاجتماع التشاوري العادي بل أي مسمى آخر.. يعني مجرد شو إعلامي” وفق ما نشر.