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المصراتي: وزراء خارجية عرب تراجعوا عن اجتماع طرابلس بعد “اشتباكات المطار”

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف الكاتب الصحفي محمود المصراتي عن تراجع عدد من وزراء الخارجية عن اجتماعهم في طرابلس.

وقال المصراتي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن عددا من وزراء الخارجية العرب تراجعوا عن حضور دورة اجتماعهم الذي سيعقد الأحد القادم في طرابلس.

وأوضح المصراتي أن ذلك بسبب مخاوف أمنية أثارتها اشتباكات مليشيا “المنقبات” ضد مليشيا “الإتاوات” الليلة الماضية قرب المطار.

يشار إلى أن اشتباكات دامية وقعت بين المليشيات المسلحة بمحيط مطار طرابلس العالمي فجر اليوم الخميس وسقط خلالها عنصر من «اللواء 111» وثلاثة عناصر من «جهاز الردع»، بالإضافة إلى 13 جريحا من الطرفين وتدمير لبعض الممتلكات الخاصة.

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صحيفة الساعة 24

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