بوقعيقيص: مقترح تقسيم غرفتي السلطة التشريعية بين النواب وآخر للشيوخ تفتيت للسلطة التشريعية

العنوان – بنغازي

اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، أن مقترح تقسيم غرفتي السلطة التشريعية بين مجلس للنواب في بنغازي وآخر للشيوخ في طرابلس تفتيت للسلطة التشريعية.

وقالت بوقعيقيص لـ”الشرق الأوسط” :”كنا ندعو دائماً إلى وجود غرفة ثانية بالسلطة التشريعية، للحد من انفراد مجلس النواب خاصة ببعض القضايا التشريعية المهمة، ولمعرفتنا من خلال التجارب البرلمانية المتعارف عليها أن غرفتي التشريع توجدان دائماً في مدينة واحدة، وهذا ما سعينا بشدة لإقراره خلال ملتقى الحوار السياسي”.

وتوقعت أن تكون علاقة المجلسين حال الموافقة على الفكرة تشوبها التوتر، كما هو الوضع الراهن بين الأعلى للدولة ومجلس النواب، وهذا من شأنه تكريس الانقسام السياسي في البلاد،.

واوضحت أن وجود السلطة التنفيذية بشقيها في طرابلس، رئيس الدولة، ورئيس الحكومة يمثل التوازن السياسي الذي يتحدث ويطالب به المشري، ودون ذلك سيكون إهداراً لحق بنغازي.