رئيس «الأعلى للقضاء» يتفقد فرع المحاماة بطرابلس

زار المستشار “مفتاح محمد القوي” رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، مقر فرع المحاماة العامة طرابلس.

ووفقا لبيان المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، فإن ذلك يأتي ضمن الجهود المتواصلة للوقوف على سير عمل الجهات والمرافق القضائية والاطلاع عن كثب على الصعاب وتذليلها في محاولة لوضع الحلول لمكوناتها وتقديم ما يلزم من خدمات حتى تتمكن من تنفيذ مهامهما المنوطة بها.

واستقبل القوي، لدى وصوله، عضو المجلس الأعلى للقضاء عن إدارة المحاماة العامة المستشار “علي أبو جناح” بحضور عضوي المجلس المستشار “عبد الله الحداد”، والمستشار “حسن يوسف”، ووكيل إدارة المحاماة العامة المستشار “نجية عبد الهادي” ورئيس فرع إدارة المحاماة طرابلس المستشار “عبد السلام الراشدي”.

وعقد القوي، اجتماعاً مصغراً تناول طبيعة عمل الفرع والاحتياجات التي يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقوم بتوفيرها، كما استعرض الحضور بعض المواضيع المتعلقة بعمل الفرع مع الجهات التي تتبعه وحلحلة بعض العوائق والمختنقات التي تواجهه.

كما تفقد القوي، مرافق الفرع والتقى بالأعضاء والموظفين اطلع خلالها على سير العمل فيما يتعلق بالدعاوى والتقاضي والإجراءات التي ينفذها فرع المحاماة العامة طرابلس.