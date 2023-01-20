ديوان المحاسبة يوقع اتفاقية تعاون مع محكمة الحسابات الاسبانية

الوطن|رصد

أبرم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم الخميس اتفاقية تعاون مع محكمة الحسابات الإسبانية ممثلة في رئيستها السيدة إنريكيتا خافيغا وبحضور عدد من المدراء والمستشارين من الجهازين، وبحضور سفير دولة ليبيا لدى المملكة الإسبانية وعدد من المسؤولين في الخارجية الإسبانية.

هذا وتضمنت الاتفاقية تطوير العمل الرقابي في عدة مجالات أهمها التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، وإعداد أدلة العمل الرقابي بالإضافة الى التحول الرقمي.

وتم خلال مراسم التوقيع تقديم الديوان عرضًا مرئيًا تناول خطة الديوان لتطوير أدائه وما تم تنفيذه من هذه الخطة، والذي أشادت بجهوده رئيسة المحكمة

هذا واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على تفعيل هذه الاتفاقية في أسرع وقت من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بتحديد مجالات العمل وترتيب الاجراءات للشروع في تنفيذها.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية جائت امتدادًا للمشاورات التي أجراها الجانبان في المؤتمر الرابع والعشرون لمنظمة الانكوساي والتي عقدت في الفترة من 9-11 نوفمبر 2022 بالبرازيل.