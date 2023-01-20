الصغير: لقاء «لجنة المسار الدستوري» لن يتجاوز 3 أيام

قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إن اللقاء المرتقب للجنتي المسار الدستوري لن يتجاوز 3 أيام.

وأكد الصغير، أن لجنة المسار الدستوري من المفترض أن تحيل تقريرها إلى مجلسي النواب والدولة.

ولفت إلى أن حديث رئيس مجلس النوبا عقيلة صالح عن عدم تجاوب مجلس الدولة مع مراسلات البرلمان يقصد به ملف المناصب السيادية.

وتابع:” أحلنا قوائم منذ عام ونصف إلى مجلس الدولة بشأن المناصب السيادية ولم يرد علينا.

وكان الصغير، أكد في وقت سابق، أن مجلس الدولة رد بالاستجابة لدعوة عقيلة صالح، باجتماع لجنتي المسار الدستوري عاجلا، وأبدى استعداده للاجتماع في أقرب وقت.

وقال الصغير، في تصريحات صحفية: “ستعقد الاجتماعات بين اللجنتين خلال الأسبوع المقبل، واجتماع لجنتي المسار الدستوري ستعقد في مدينة البيضاء أو كما كانت سابقا في العاصمة المصرية القاهرة والمشاورات ما زالت جارية بخصوص المكان”.

وأضاف:“ أهم النقاط التي ستبدأ اللجنتان بمناقشتها هي ما تبقى من نقاط ومواد خلافية لحسمها ثم عرضها على المجلسين للتصويت، وقمنا بإبلاغ البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالأمر، وأبدت استعدادها لرعاية عودة الاجتماعات الدستورية”.