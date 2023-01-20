القائم بالأعمال الأمريكي: لقائي بشباب ليبي منحني ثقة في مستقبل بلادهم

التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مجموعة من الشباب الليبي في مدينة بنغازي، الذي وصفهم بـ«النشيط»، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية أوردمان، إنه التقى بشباب ليبي نشيط في بنغازي”.

وأوضح:” لقد أعجبت بالمساهمة الفاعلة للحاصلين على المنح التي تمولها الولايات المتحدة وخريجي برامج التبادل الثقافي الذين يصنعون الفارق في مجتمعاتهم المحلية”.

وتابع:” على الصعيد الوطني كل يوم، منحني لقائي بهؤلاء الليبيين النشيطين ثقة كبيرة في مستقبل ليبيا”.

واستطرد:” بالإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية عندما يعمل الجميع معا لتحقيق أهداف مشتركة وذات نفع.”