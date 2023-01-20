بعدما وصل سعر الـ20 لتر إلى 120 دينارًا في غات.. شركة البريقة ترد

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اكدت شركة البريقة على توزيد شركات التوزيع بمخصصاتها اليومية، والطاقة التخزينية ممتازة بمستودع سبها النفطي والمحروقات تصل لمستودع سبها النفطي عبر مستودع مصراتة النفطي، وأن ارتفاع أسعار الوقود بالجنوب لا يتم عن طريق محطاتنا الرسمية.

جاء ذلك ردا على تصريح عضو المجلس البلدي غات، عارف الماينة الذي اكد ان المدينة تعيش أزمة وقود خانقة، وسعر الـ20 لتر بنزين بلغ 120 دينارًا بسبب قيام أصحاب المحطات ببيع الشاحنات التي تأتي من مستودع سبها، إلى السوق السوداء بدلاً من بيعها للمواطنين.