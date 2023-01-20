محافظ “مطروح” المصرية يستقبل مدير أمن الجبل الأخضر لتعزيز العلاقات

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخميس اللواء خالد البسطة مدير أمن مديرية الجبل الأخضر بدولة ليبيا بحضور العمدةخير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والحاج رحومة العميرى والشيخ كريم بو خرطة والعمدة عمران أمبيوة.

وأعرب محافظ مطروح خلال اللقاء عن ترحيبه بضيف المحافظة من ليبيا، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين مصر وليبيا والتعاونالمستمر ،مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من تطوير منفذ السلوم البري مع مزيد من تيسير إجراءات العبور عبر المنفذ لليبين إلى مصر وإلىليبيا.

بدوره، أهدى مدير أمن الجبل الأخضر شهادة تقدير لمحافظ مطروح تقديرًا لما يلمسه أهالي ليبيا من تعاون شعبي وتنفيذي وأمني منمحافظة مطروح، وخاصة دورهم المجتمعي والانساني الهام في المشاركة في عدد من المصالحات ورأب الصدع مع الامتداد القبلي وعلاقاتالمصاهرة بين قبائل مطروح وليبيا.