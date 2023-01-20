زهيو: قيادات الإسلام السياسي ضعيفة ولن تسيطر على مجلس الشيوخ

رأى المترشح الرئاسي أسعد زهيو، أن قيادات تيار الإسلام السياسي ضعيفة وغير قادرة على الحشد ولن تسيطر على مجلس الشيوخ المُرتقب.

وقال زهيو في تصريح صحفي: “قد توجد عناصر من تيار الإسلام السياسي بهذا المجلس إلى جوار شخصيات من تيارات أخرى”، مشيرا إلى أن النظام الفردي الذي سيُعتمد في الترشح سيكون معقولاً في بعض الدوائر، وصعباً في دوائر أخرى.

ولم يمانع زهيو إنشاء غرفة ثانية للتشريع، لافتا إلى أنه معمول بها في كثير من دول المنطقة والعالم.

ونوه إلى أن الغرفة الثانية منصوص عليها بمسودة الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017، وأن مقترح مجلس الشيوخ ليس مقترحًا خاصًا تقدم به رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أو رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

واستكمل: “في حال إقرار الوثيقة الدستورية وتأسيس مجلس الشيوخ سيكون هناك إطار دستوري يحدد بوضوح الصلاحيات والمهام المتعلقة به، ودور مجلس الشيوخ سيكون مختلفًا عن القضايا التشريعية التي سيضطلع بها مجلس النواب.

وبحسب رأيه فهذا قد يكون الضمان لعدم تكرار معضلة التنازع على السلطة والقرار بين المجلسين، ويعتقد زهيو أنه لن يحدث تنازع حول الشرعية، ولكن حول بعض القضايا العامة التي تتطلب التنسيق والتشاور.

وواصل: “ليس هناك تخوفات من سعي المشري لرئاسة مجلس الشيوخ الجديد، وآلية العضوية بهذا المجلس ورئاسته هي الانتخاب وليس التعيين، وبالتالي لا بد من أن نحترم إرادة الشعب”.