البريقة للنفط: نعمل على تطوير المرافق لفرض الاستقرار بالسوق المحلي

الوطن|رصد

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أنها تعمل لأجل استرداد وتطوير كل المرافق التابعة لها والتي من شأنها زيادة القدرة على فرض الاستقرار بالسوق المحلي.

وأضاف بيان الشركة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء وفق توجيهات رئيس اللجنة إبراهيم أبو بريدعة، والذي تمكن مكتب المحطات ومراكز الخدمات بالشركة ومنسقية العقارات ظهر اليوم من استرجاع مركز توزيع اسطوانات غاز الطهي بمدينة مسلاتة بالتنسيق مع المجلس البلدي مسلاتة، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير منتج غاز الطهي بشكل منتظم في كل المناطق بالبلدية وضواحيها عبر مركز التوزيع التابع لشركة البريقة لتسويق النفط.

وأتبع بيان الشركة أن عملية الاستمرار في استرجاع المرافق الخدمية للمواطنين، سوف تقوم بتوفير وبيع اسطوانات غاز الطهي بالسعر الرسمي الصادر من وزارة الاقتصاد.