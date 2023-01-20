حكومة باشاغا تعترض على عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في طرابلس برئاسة حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

أعربت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عن استغرابها للدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس يوم 22 يناير الجاري برئاسة حكومة الوحدة “المنتهية الولاية والشرعية”.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترأس الجلسة المشار إليها، اضافة إلى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب.

تستغرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب بطرابلس في 22 يناير برئاسة الحكومة المنتهية الولاية والشرعية pic.twitter.com/dcDSmm1kp4 — Dr.Hafed Gaddur (@DGaddur) January 20, 2023

ودعت الوزارة، جامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار بشرعية الحكومة الليبية، وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158.