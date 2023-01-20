بوشناف يلتقي ضيوف مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني

استقبل مستشار الأمن القومي الليبي المستشار إبراهيم بوشناف أمس الخميس بمكتبه في فرع ديوان مجلس الأمن القومي في مدينة بنغازي، المدير العام للهيئة الوطنية السورية الحكومية لخدمات شبكة الإنترنت الدكتور وسيم الجندي، ورئيس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية عضو منظمة اليونيسف، واللذين يشاركان في المؤتمر الدولي للأمن السيبراني الذي ينظمه مجلس الأمن القومي.

وناقش اللقاء أهمية المؤتمر الذي يرأسه مستشار الأمن القومي ويعقد في الفترة من الـ 21 وحتى الـ 23 من شهر يناير الجاري، بفندق تيبستي في مدينة بنغازي.