إجازة الأحد في نطاق بلديات طرابلس الكبرى بمناسبة عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب

أخبار ليبيا 24

قررت حكومة الوحدة بأن يكون يوم الأحد القادم إجازة بالجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى، وذلك بمناسبة عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب، مع مراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

وجاء بالقرار، أن ذلك يأتي تجنبًا للازدحام وعرقلة حركة سير الوفود المشاركة في المؤتمر.

ويعقد مجلس وزراء الخارجية العرب، الأحد، اجتماعًا تشاوريًا في العاصمة طرابلس، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالمنطقة العربية، وهو الأول منذ انعقاد القمة العربية الأخيرة في الجزائر.

وبحثت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة، الخميس، الاستعدادات الأمنية لتأمين مؤتمر وزراء الخارجية العرب.

وتناول الاجتماع، خطة التأمين والحماية وكل ما يتعلق بالتحضيرات والاستعدادات، إضافة إلى تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح هذا الحدث الهام.

اعتراض

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اليوم الجمعة، عن استغرابها للدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس يوم 22 يناير الجاري برئاسة حكومة الوحدة “المنتهية الولاية والشرعية”.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترأس الجلسة المشار إليها، اضافة إلى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب.

ودعت الوزارة، جامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار بشرعية الحكومة الليبية، وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158.