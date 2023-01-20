امغيب: رحلتان أسبوعياً لمطار الكفرة

أعلن سعيد امغيب عضو مجلس النواب، عن انطلاق رحلتين أسبوعيا إلى مطار الكفرة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” انطلاقاً من الأسبوع القادم إن شاء الله سوف تكون لشركة الخطوط الجوية الليبية رحلتين أسبوعياً لمطار الكفرة”.

وأضاف امغيب:” الشكر الجزيل لرئيس مصلحة الطيران المدني ولرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية”.

أكد امغيب، في وقت سابق، أن “عودة الرحلات الداخلية لمطار الكفرة أصبحت قريبة جداً”.

وقال امغيب، وقتها، إنه اجتمع مع عبد الحميد البرعصي، رئيس مصلحة الطيران المدني، موجهًا له الشكر بالنيابة عن كل سكان مدينة الكفرة على تعاونه وتفهمه.

كما وجه الشكر لحامد أسباقة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية على تجاوبه الكبير، كما وجه الشكر كذلك لكل الكباتن والمهندسين في شركات الطيران على دعمهم وتعاطفهم مع سكان مدينة الكفرة.