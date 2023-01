هيئة الحج والعمرة: ما ينشر عن تحديد نسب وأرقام عدد الحجاج لكل منطقة أمر غير صحيح

ليبيا – أكد عبد الله العقيلي المتحدث باسم هيئة الحج والعمرة على أن الزيادة بعدد الحجاج تسري على جميع الدول لإعادة الوضع كما كان عليه قبل انتشار فيروس كورونا، وحصة ليبيا قدرت بـ 7 آلاف و800 حاج، باعتبار عدد السكان بعد أن كانت خلال الفترة الماضية 3 آلاف و500 حاج.

العقيلي أوضح خلال مداخلة عبر برنامج “بلديات” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني بشأن عملية التسجيل في دائرة الحج أن الدائرة العامة لشؤون الحج والعمرة ورثت ما كانت سابقًا من قرعتي كورونا السنة الماضية للتقديم، وأخذت نصف القرعة من أحد السنتين وما تبقى في حدود 3 آلاف و500، وقرعة أخرى للسنة التي بعدها وسيتم أخذ المجموعة الأولى؛ لأن ذلك حقهم في القرعة وستقوم الدائرة بقرعة داخلية للمجموعة الثانية لاستكمال العدد ليصل لـ 7 آلاف و800، ويبقى مجموعة أخرى سترحل للسنة القادمة ويتم التسجيل من جديد للحج في سنوات لاحقة.

وبيّن أن التسهيلات التي قدمتها السعودية تتمثل بإعادة العدد لما كان عليه ورفع الحظر عن العمر المحدد الفترة الماضية 65 سنة، فالآن ليس هناك قيد او شرط على العمر وهناك تسهيلات أخرى تتعلق بقيمة بعض القيم التي تجبى على الحاج من الجانب السعودي وغيرها من التسهيلات الإلكترونية.

وأعرب عن تمنياته من الجميع أن يقدر عمل الهيئة؛ لأنها تعمل بكل جد وإخلاص، وعدم السماع لما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي بتحديد نسب وأرقام لكل من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية لأنه غير صحيح، منوهًا إلى أن المسألة تتعلق بقيمة معينة تحدد بعدد السكان وهناك لجان مشرفة ومجالس وبلديات.

وأبدى في ختام حديثه تمنياته من الحاج الليبي تمثيل ليبيا بالشكل الصحيح شكلًا وموضوعًا ومنح صورة راقية عن الليبيين.

