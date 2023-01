بعد تعرض مديرة مدرسة للضرب.. وزيرة المرأة تستنكر وتدعو للتصدي لظاهرة العنف المجتمعي

دانت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية “حورية الطورمال” حادثة تعرض مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة زوارة للضرب.

وفي بيان لها ذكرت الطورمال أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تتعرض لها المعلمات داخل الحرم التعليمي، مشيرة إلى أنها تتابع انتشار ظاهرة العنف المجتمعي.

وأوضحت الطورمال أن هذه الأفعال يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أن تأثير هذه الأفعال تخطت الفرد الواحد وأصبحت تؤثر على المجتمع بأكمله.

وشددت الطورمال على أهمية مراقبة سير العملية التعليمية، والتعاون مع مختلف الجهات المختصة وأخذ إجراءات صارمة للتصدي مثل هذه الأفعال.

وكانت مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين “أنيسة دهان” قد تعرضت للاعتداء والضرب من والدة طالبة لديها في المدرسة، إلى جانب تهديد زوج المعتدية للمعلمين بالضرب والقتل.

المصدر: وزارة الدولة لشؤون المرأة

