باشاغا يبحث مع وزير الثروة البحرية آليات تحسين عمل الموانئ الليبية

عرض وزير الثروة البحرية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي بن يونس، الخميس، على رئيس الحكومة فتحي باشاغا مشروع استحداث مواني ومرافئ حديثة بساحل المنطقة الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا للوزير بديوان رئاسة الحكومة في مدينة سرت، حيث اطلع على أعمال وزارة الثروة البحرية خلال العام 2022، وخطتها لتحسين آلية عمل الموانئ والمرافئ البحرية المستخدمة في الصيد البحري، وطرق دعم الصيادين، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وخلال اللقاء، استعرض بن يونس مع باشاغا نتائج زيارته إلى مرفأ سرت خلال الأيام الماضية، وافتتاح مكاتب تابعة لوزارة الثروة البحرية في المناطق الساحلية لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.