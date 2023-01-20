الشيباني: البرلمان هو من يسيّر المصالحة الوطنية الفعلية بعدم إقصائه لأي طرف

الوطن| رصد

علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على ما تشهده البلاد بشأن القاعدة الدستورية، مشيراً إلى كل اللغط الحاصل في الأحداث التي تشهدها الساحة الليبية حالياً، من قاعدة دستورية وتعديل دستوري ثالث عشر واستفتاء على ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وغيرها من الأحداث.

الشيباني وخلال منشور له رصده موقع الوطن، اتهم الرئاسي بأنه يريد أن يُخضع الليبيين للتجربة إلى أن يُتقن الحكم والسلطة، مشيراً إلى أن البلاد كانت قاب قوسين أو أدنى من إجراء الانتخابات، وأن البرلمان هيأ المناخ لذلك ولم يقصِ أحداً، إلا أن المعارضة من الأميركان والإنجليز وقفت ضد ترشح سيف الإسلام، ما أثار حالة من الفوضى.

وأردف الشيباني أن المفوضية العليا للانتخابات رفضت بعدها إعلان قوائم المترشحين للرئاسة لما قالت إنه قوة قاهرة تمنع إجراء الانتخابات.

هذا وأكد الشيباني على أن مجلس النواب يقود المصالحة الوطنية الحقيقية ولن يقصي أي طرف، والشعب هو السيد، بحسب قوله.