البركي: تأخر خروج القوات الأجنبية من ليبيا قد يؤدي إلى حرب دولية

اعتبر عبد الرحيم البركي، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، أن توافد الشخصيات الأمنية الخارجية على ليبيا، يبرز تفهم المجتمع الدولي للمخاطر والتحديات التي تواجه البلاد وتحتاج إلى تكاتف من الجميع.

وقال البركي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن توافد الشخصيات الأمنية الخارجية على ليبيا هذه الأيام وعودة اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، دليل على تفهم المجتمع الدولي، بأن معالجة المشكلة الأمني في ليبيا هو الأساس، وأن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية أمر بحاجة إلى تنسيق دقيق محلي وخارجي”.

وشدد على أن تأخر خروجهم قد يؤدي إلى حرب دولية في أي وقت، وعندها سيكون الليبيون بمختلف توجهاتهم واصطفافاتهم هم وقود الحرب بدمائهم وأموالهم وثرواتهم الطبيعية.

ونوه بأن شخصيات أمريكية، وتركية، ومالطية، وإيطالية،وغيرها كلها ليست للتسلية وشرب الشاي، واصفاً الوضع بـ”الأمر جد خطير”.

واختتم تغريدته قائلاً:” هؤلاء جاؤوا من بعيد لأجل مصالح بلدانهم، ونحن نذهب بعيدا لأجل مصالحنا الشخصية!”.