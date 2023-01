تاياني: تحقيق الاستقرار في ليبيا يعني منع تدفقات الهجرة غير الشرعية

ليبيا – أكد نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الخارجية أنطونيو تاياني الأربعاء أن بلاده يمكنها أن تلعب دورًا من أجل استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، دون سلوك استعماري عدواني.

تاياني، وخلال مؤتمر صحفي مع رواد أعمال إيطاليين في تونس، بحسب مانقلته وكالة “نوفا” الإيطالية، قال: “نريد أن نكون حاضرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، لأننا نستطيع أن نلعب دورًا مهمًا من أجل السلام والاستقرار كما يقدّر الجميع قدرة الإيطاليين على المرونة والقدرة على حل المشكلات دون سلوك استعماري وحشي وعدواني”.

أما بالنسبة لقضية الهجرة فرأى تاياني أنها قضية يجب حلها برمتها ومن جذورها، مشيرًا إلى أنه ناقش الوضع في ليبيا مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، قائلًا: “نحن نعمل بجد لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعني منع تدفقات الهجرة غير الشرعية، ومنع تدفقات الهجرة من ليبيا إلى تونس”.

وبالحديث عن المهاجرين، قال تاياني: “نريد من تونس أن تدعمنا بالكامل في مكافحة الهجرة غير الشرعية”، مضيفًا: “لدى الحكومة فكرة الحد من الهجرة غير الشرعية، مع تعزيز الهجرة المنتظمة، لأن العديد من الزملاء في إيطاليا يحتاجون إلى موظفين مدربين، نحن نعمل على منح نصيب من المكافأة للدول، من خلال استعادة المهاجرين غير الشرعيين وترسل النظاميين”.

