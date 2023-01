إقفال أكثر من 50 مصنعا لتعبئة المياه، والعدد مرشح للزيادة

أكد مكتب النائب العام في تصريح لليبيا الأحرار إقفالهم أكثر من 50 مصنعا للمياه المغلفة في كامل البلاد لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية، حسب قوله.

المكتب وفي تصريحاته الخميس قال إن إغلاق مصانع تعبئة المياه جاء بعد جولة تفتيشية لوكلاء النيابة العامة على معامل تكرير وإنتاج المياه، وذلك رفقة جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية وجهاز الحرس البلدي.

وأحال المكتب أصحاب المعامل إلى التحقيق، مشيرا إلى أن المعامل المقفلة تفتقد للاشتراطات الصحية واشتراطات التعبئة والتخزين والتسويق والعرض.

وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة أخذت العينات اللازمة لإجراء تحليل الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمياه، وسماع أقوال القائمين على هذه المعامل.

وأفاد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي “امحمد الناعم ” لليبيا الأحرار بتشكيل لجان مشتركة من الجهاز ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ووزارة الداخلية لإطلاق حملة تفتيش واسعة على مصانع المياه المعبأة.

وأشار الناعم إلى أن حملة التفتيش ما تزال قائمة في كافة أنحاء البلاد، منوها إلى أن عدد المصانع مرشح للزيادة لعدم التزامها بالضوابط والمقاييس المعمول بها داخل الدولة الليبية.

المصدر: ليبيا الأحرار

