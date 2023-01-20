ليبيا.. إدارة النهر الصناعي تعلن تعرض خط ترهونة – بوزيان لـ 4 اعتداءات خلال شهرين

أكد جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، أنه تم الاعتداء على أحد نقاط تصريف الهواء بالمحطة “897” بخط نقل المياه ترهونة – بوزيان للمرة الرابعة خلال شهري ديسمبر 2022 ويناير 2023.

وأضافت إدارة النهر الصناعي في بيان لها، أن من قام تلك الاعتداءات مجهولين، وأن هذه الاعتداءات تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه قبل تمكن فرق الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة غريان من السيطرة على تسرب المياه.

فيما توجهت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس، إلى منطقة فم ملغه بعد ورد بلاغ مفاده قيام أشخاص خارجين عن القانون بتكسير إحدى صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في بيان مقتضب، إنه جرت صيانة الصمام من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي بالتعاون مع أعضاء الدوريات، فضلا عن السيطرة على تسريبات المياه.