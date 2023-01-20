أجواء صافية خلال النهار وظهور سحب متفرقة

الوطن| رصد
تنخفض درجات الحرارة بنحو ملحوظ اليوم الجمعة، في معظم المناطق، وتتراوح درجات الحرارة في ليبيا اليوم ما بين 6 إلى 16 درجة مئوية، فيما تبقى المنطقة الغربية والجنوبية الغربية تحت تأثير جبهة هوائية باردة مصحوبة برياح نشطة وأمطار متفرقة، وتظهر السحب في مناطق الجبل، مع احتمالية ضعيفة لهطول الأمطار.
وسيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 16°م وهي أعلى بـ2°م من يوم أمس. وسيكون الطقس ليلاً صافياً مع ظهور بعض السحب المُتفرقة على فترات وتكون درجة الحرارة الصغرى 6°م وهي أعلى بـ2°م من ليلة أمس.
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