أجواء صافية خلال النهار وظهور سحب متفرقة

الوطن| رصد

تنخفض درجات الحرارة بنحو ملحوظ اليوم الجمعة، في معظم المناطق، وتتراوح درجات الحرارة في ليبيا اليوم ما بين 6 إلى 16 درجة مئوية، فيما تبقى المنطقة الغربية والجنوبية الغربية تحت تأثير جبهة هوائية باردة مصحوبة برياح نشطة وأمطار متفرقة، وتظهر السحب في مناطق الجبل، مع احتمالية ضعيفة لهطول الأمطار.