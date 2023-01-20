خارجية حكومة باشاغا تعارض على عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في طرابلس تحت رئاسة خارجية حكومة الدبيبة

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اعترضت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم الجمعة، على عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في العاصمة طرابلس برئاسة خارجية حكومة الوحدة، والذي سيعقد يوم الأحد القادم.

وأعربت الخارجية، في بيان، عن استغرابها “للدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس يوم 22 يناير الجاري برئاسة حكومة الوحدة المنتهية الولاية والشرعية”.

وقالت الوزارة، “إن هذا مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترأس الجلسة المشار إليها، اضافة إلى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب”.

ودعت وزارة الخارجية في حكومة باشاغا، جامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب، انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار بشرعية الحكومة الليبية، وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158.