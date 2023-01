أتالاير: هذا هو سر زياريتي فيدان وبيرنز المكوكيتين إلى ليبيا خلال هذه الفترة

ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته مجلة “أتالاير” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية الزيارتين المكوكيتين لرئيسي جهاز المخابرات بتركيا والولايات المتحدة إلى ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن زيارتي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية “سي آي أي” “وليام بيرنز” ونظيره التركي “هاكان فيدان” الأخيرتين إلى ليبيا جاءتا لكون الأخيرة بدأت تشكل عاملًا حاسمًا في قرار المجتمع الدولي بالتدخل في وضعها المعقد.

ووفقًا للتقرير، أتت زيارة “فيدان” لمخاوف أنقرة من رؤية نفوذها على الأراضي الليبية في انخفاض، مشيرًا إلى نجاح “فيدان” في إبرام اتفاق مصالحة سياسية بين رئيسي مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري وحكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة.

وبحسب التقرير أتت زيارة “بيرنز” هي الأخرى للدفاع عن مصالح بلاده والغرب الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بمجال الطاقة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

