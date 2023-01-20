بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 20 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 20 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة أجواء باردة على أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة على مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة تصل على بعض المناطق إلى (50)كم/س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح علي أغلب المناطق مابين (17-11)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر علي بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح:شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 50 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12-17)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (14- 18)مْ ، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من يوم الغد.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب..

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة ، وتكون يوم الغد متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (19-22)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:27)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:08).

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