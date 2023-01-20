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«الرعيض» يبحث سبل تسهيل عمل الشركات التركية في ليبيا

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل محمد الرعيض، عضو مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، بمقر الاتحاد اليوم الخميس، يوسف يلدز رئيس المستشارين التجاريين بسفارة تركيا بطرابلس.

وناقش الرعيض، في اللقاء، عدداً من الملفات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل دعم وتسهيل عمل الشركات التركية في ليبيا، منها شركات صناعة الملابس التي سيزور عدد من ممثليها طرابلس خلال الأسبوع القادم لعقد لقاءات سيتم تنسيقها مع موردين ليبيين بفندق المهاري، وفقا لبيان صادر عن اتحاد الغرف.
كما تناول اللقاء، آليات تشجيع الشركات التركية على الاستثمار ومشاركة رجال الأعمال الليبيين في إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية.
من جهته أكد “يلدز” اهتمام الجانب التركي بالتطوير المستمر للتعاون المشترك بين البلدين، مثمناً دور الاتحاد العام للغرف بالخصوص.

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الرعيض تسهيل عمل الشركات التركية ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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