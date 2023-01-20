القبض على شخصين قاما بتكسير صمام لنقل مياه النهر الصناعي في منطقة فم ملغة

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ألقت، الدوريات الأمنية التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، القبض على شخصين قاما بتكسير أحد صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي في منطقة “فم ملغة” الواقعة بين ترهونة ومسلاتة.

وقالت الإدارة، إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وسيتم إحالتهما إلى مكتب النائب العام.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة قد ذكرت الخميس أن أشخاصا قاموا بتكسير إحدى صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي في منطقة “فم ملغة”.

وذكرت الوزارة، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، توجهت، رفقة دوريات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى المنطقة، بعد ورد بلاغ حول الحادثة.

وأكدت، أنه تمت صيانة الصمام من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي بالتعاون مع أعضاء الدوريات وتمت السيطرة على تسريبات المياه.