قالت الخارجية الأمريكية إنها تتواصل بانتظام مع القادة الليبيين للتأكيد على الحاجة إلى الوحدة الوطنية وضرورة الاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “نيد برايس” في حوار خاص أجراه مع قناة “ليبيا الأحرار”، أكد استمرار بلاده في الانخراط والوقوف إلى جانب الشعب الليبي وهو يكمل الثورة الديمقراطية التي بدأها منذ أكثر من عقد، وفق تعبيره.

وأشار “برايس” إلى أن القادة الليبيين مسؤولون عن حل المأزق السياسي الحالي واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا.

وعن اتفاق رئيسي المجلسين قال المتحدث باسم الخارجية إن رسالة بلاده واضحة وتقوم على الرغبات المعلنة لليبيين في رؤية اتفاق سياسي يؤدي إلى الاستقرار والوحدة ومسار قابل للتطبيق نحو انتخابات ذات مصداقية، على حد قوله.

وفي جوابه على دعوة واشنطن الحكومة الحالية إلى تسليم المزيد من “المتورطين” في قضية “لوكربي”، أوضح برايس أن الوزارة تعمل مع وزارة العدل للحصول على مزيد من المعلومات حول “بان إم 103” ولا يمكنه الإدلاء بأي معلومات في الوقت الحالي، وفق قوله.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الخارجية الأمريكية تتحدث للأحرار عن تطورات قضية “لوكربي” وتشدد على إجراء الانتخابات دون أي تأخير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار