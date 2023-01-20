برلماني ليبي: انطلاق رحلتين أسبوعيا إلى مطار الكفرة بدءا من الأسبوع المقبل

أكد عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، انطلاق رحلتين أسبوعيا إلى مطار الكفرة اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال امغيب، عبر حسابه على “فيسبوك”: “انطلاقاً من الأسبوع القادم إن شاء الله سوف تكون لشركة الخطوط الجوية الليبية رحلتين أسبوعياً لمطار الكفرة، الشكر الجزيل لرئيس مصلحة الطيران المدني ولرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية”.

وفي وقت سابق، أعلن عضو مجلس النواب سعيد امغيب، عن عودة الرحلات الداخلية لمطار الكفرة.

وقال امغيب، إنه اجتمع مع عبد الحميد البرعصي، رئيس مصلحة الطيران المدني، موجهًا له الشكر بالنيابة عن كل سكان مدينة الكفرة على تعاونه وتفهمه.

كما وجه الشكر لحامد أسباقة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية على تجاوبه الكبير.